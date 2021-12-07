Президент Украины Владимир Путин согласовал с госсекретарем США Энтони Блинкеном позиции накануне разговора президентов Джо Байдена и Владимира Путина.

О результатах общения глава государства сообщил в Twitter.

— Договорились с Энтони Блинкеном и впредь действовать сообща и скоординированно. Благодарен стратегическому партнеру и союзнику за неизменную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности.

Узгодили позиції з @SecBlinken перед розмовою президентів Байдена та Путіна. Домовилися й надалі діяти спільно та скоординовано. Вдячний стратегічному партнеру й союзнику – ???????? за незмінну підтримку нашого суверенітету й територіальної цілісності. Нічого про ???????? без ????????. pic.twitter.com/U50FrItOPZ — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 6, 2021

Далее президент Украины подтвердил тезис, который озвучил в эфире Свободы слова на ICTV министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, о том, что никакие договоренности об Украине не должны происходить без Украины.

Источник: Владимир Зеленский