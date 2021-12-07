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Факты / Украина / Политика

Зеленский обсудил с Блинкеном переговоры Байдена и Путина: договорились действовать сообща

Татьяна Забожко редактор ленты
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Путин согласовал с госсекретарем США Энтони Блинкеном позиции накануне разговора президентов Джо Байдена и Владимира Путина.

О результатах общения глава государства сообщил в Twitter.

— Договорились с Энтони Блинкеном и впредь действовать сообща и скоординированно. Благодарен стратегическому партнеру и союзнику за неизменную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности.

Далее президент Украины подтвердил тезис, который озвучил в эфире Свободы слова на ICTV министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, о том, что никакие договоренности об Украине не должны происходить без Украины.

Источник: Владимир Зеленский

Фото: Офис президента

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