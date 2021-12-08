Президент Украины Владимир Зеленский на следующий день после передачи ему на подписание утвердил закон №6297, согласно которому выделяются восемь млрд гривен на программу “єПідтримка”.

Об этом следует из информации, опубликованной на сайте Верховной Рады.

Как уточняется, этим законом предусмотрено внесение изменений в госбюджет на 2021 год, увеличение расходов составит 10,2 млрд гривен.

8 млрд из них выделили Министерству экономики, они пойдут на выплаты по тысяче гривен украинцам, вакцинированным обеими вакцинами от коронавируса.

Еще 2,2 млрд гривен пойдут на увеличение расходов по программе мероприятий, связанных с борьбой с коронавирусом.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла законопроект о выделении тысячи гривен за вакцинацию в целом 2 декабря. За выступило 253 народных депутата.

Выделение денег вакцинированным стартует с 19 декабря. Их можно будет потратить на посещение спортивного зала, фитнес-центра, кино, театра, музея, выставки, железнодорожные и авиабилеты в пределах Украины.