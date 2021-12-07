На подпись президенту Владимиру Зеленскому передали закон №6297, которым предлагается выплатить 1 тысячу гривен всем украинцам, полностью вакцинированным от коронавирусной инфекции.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ВР.

Так, 7 декабря закон подписал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. После этого его передали для подписания президентом.

Напомним, 2 декабря Верховная Рада Украины приняла законопроект о выделении тысячи гривен за вакцинацию в целом. Его поддержали 253 народных депутата.

В общей сложности государство выделит на оказание помощи населению 8 млрд грн.

Деньги можно будет потратить на посещение спортивного зала, фитнес-центра, кино, театра, музея, выставки, железнодорожные и авиабилеты в пределах Украины.

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Выделение 1 тыс. грн вакцинированным стартует с 19 декабря. Инициативу раскритиковали за то, что пенсионеры и жители сел не смогут использовать средства, потому что не имеют возможности ходить в спортзалы и кино.

Однако премьер-министр Денис Шмигаль заверил, что предложения для этих категорий граждан готовятся и вскоре их озвучат.