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Тисяча за вакцинацію: Зеленський підписав закон про виділення грошей

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Тисяча за вакцинацію: Зеленський підписав закон про виділення грошей

Президент України Володимир Зеленський наступного дня після передачі йому на підписання затвердив закон №6297, згідно з яким виділяються вісім млрд гривень на програму “єПідтримка”.

Про це йдеться в інформації, опублікованій на сайті Верховної Ради.

Як уточнюється, цим законом передбачено внесення змін до держбюджету на 2021 рік, збільшення видатків становитиме 10,2 млрд гривень.

8 млрд із них виділили Міністерству економіки, вони підуть на виплати по тисячі гривень українцям, вакцинованим обома вакцинами від коронавірусу.

Ще 2,2 млрд гривень підуть на збільшення видатків за програмою заходів, пов’язаних із боротьбою з коронавірусом.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила законопроект про виділення тисячі гривень за вакцинацію в цілому 2 грудня. За ініціативу виступило 253 народні депутати.

Виділення грошей вакцинованим стартує з 19 грудня. Їх можна буде витратити на відвідування спортивної зали, фітнес-центру, кіно, театру, музею, виставки, залізничні та авіаквитки в межах України.

Фото: Офіс президента

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