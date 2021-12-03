Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект №6297, предусматривающий выделение 1 тыс. грн вакцинированным украинцам. Его поддержали 253 народных депутата.

В общей сложности государство выделит 8 млрд грн на оказание помощи населению. Сначала предлагалось 3 млрд грн, а во втором чтении сумму увеличили дополнительно на 5 млрд грн.

Также законопроект №6297 предусматривает увеличение расходов общего фонда государственного бюджета по бюджетной программе по поводу мер, связанным с борьбой с Covid-19 и его последствиями на 2,2 млрд грн.

Источник покрытия расходов – поступления в общий фонд госбюджета средств от НДС по ввезенным в Украину товарам на 10,2 млрд грн.

1 тыс. грн за вакцинацию: что известно

Программу выделения 1 тыс. грн вакцинированным украинцам в ноябре анонсировал президент Владимир Зеленский. Получить средства от государства смогут граждане, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

Средства можно потратить на посещение спортивного зала, фитнес-центра, кино, театра, музея, выставки. Также можно приобрести железнодорожные и авиабилеты в пределах Украины.

Кроме того, министр экономики Юлия Свириденко рассказала, что в список добавили книги.

Это связано с тем, что цель программы — не только мотивировать граждан вакцинироваться, но и поддержать бизнес, наиболее пострадавший в результате пандемии.

Программа по выделению 1 тыс. грн. вакцинированным стартует с 19 декабря. Инициативу раскритиковали за то, что пенсионеры и жители сел не смогут использовать средства, потому что не имеют возможности ходить в спортзалы и кино.

Однако премьер-министр Денис Шмигаль заверил, что предложения для этих категорий граждан готовятся и вскоре будут озвучены.

18 ноября Верховная Рада приняла законопроект о выделении 1 тыс. грн. за вакцинацию в первом чтении.

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