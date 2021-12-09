Украинского журналиста Романа Цымбалюка вызвали на допрос в Москве

Журналиста Романа Цимбалюка обвинили в разжигании вражды и ненависти к россиянам. 24 декабря его вызывают на допрос в прокуратуру Москвы.
Об этом 8 декабря журналист заявил в эфире одного из телеканалов.
– Я – пацифист, я против войны, я за то, чтобы Украина и Россия жили мирно… Не мы к ним пришли, а они к нам пришли, – объяснил Роман Цымбалюк.
Ранее российские СМИ опубликовали текст сообщения московской прокуратуры. Отмечается, что поводом для проверки и возможного открытия дел против Романа Цымбалюка стали видеоролики на его Youtube-канале.
Он ознакомился с обвинениями в свой адрес и заверил, что его публичные выражения не противоречат международному праву.
По состоянию на 2021 год Роман Цымбалюк – единственный украинский журналист, аккредитованный в России. Он проживает в Москве и является частым гостем российских политических программ, где занимает открытую проукраинскую позицию.
Источник: Телеканал Дом
Фото: Роман Цымбалюк