Українського журналіста Романа Цимбалюка викликали на допит у Москві

Журналіста Романа Цимбалюка звинуватили у розпалюванні ворожнечі та ненависті до росіян. 24 грудня його викликають на допит у прокуратуру Москви.

Про це 8 грудня журналіст заявив в ефірі одного із телеканалів.

– Я – пацифіст, я проти війни, я за те, щоб Україна та Росія жили мирно….Не ми до них прийшли, а вони до нас прийшли, – пояснив Роман Цимбалюк.

Напередодні російські ЗМІ опублікували текст повідомлення московської прокуратури. Зазначається, що приводом для перевірки та можливого відкриття справ проти Романа Цимбалюка стали відеоролики на його Youtube-каналі.

Він ознайомився зі звинуваченнями на свою адресу і запевнив, що його публічні висловлювання не суперечать нормам міжнародного права.

Станом на 2021 рік Роман Цимбалюк – єдиний український журналіст, акредитований у Росії. Він проживає у Москві та є частим гостем російських політичних програм, де займає відкриту проукраїнську позицію.

Джерело: Телеканал Дом

Фото: Роман Цимбалюк