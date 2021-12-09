В Верховной Раде Украины на следующей неделе, которая будет пленарной, могут состояться внеочередные заседания.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп от Слуги народа Александр Качура.

Депутат напомнил, что следующая пленарная неделя в парламенте (а это 13-17 декабря) будет последней в этом году. А для того, чтобы успеть рассмотреть запланированные законопроекты, нардепы могут собираться дополнительно.

По словам Качуры, внеочередные заседания ВР могут состояться во вторник и четверг (т.е. 14 и 16 декабря).

– Многие законопроекты нужно успеть рассмотреть. Для более продуктивного завершения политического сезона во вторник/четверг, возможно, будут назначены дополнительные внеочередные заседания, — подчеркнул Качура.

Согласно календарному плану шестой сессии Верховной Рады, неделю с 13 по 17 декабря нардепы отработают в сессионном зале. И до Нового года они уже собираться на заседания не будут: запланирована работа в комитетах и встречи с избирателями.

В 2022 году Верховная Рада соберется на заседание 18 января.

Источник: Александр Качура