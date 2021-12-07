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Факты / Украина / Политика

Рада в этом году не успеет принять законопроект Зеленского об экономическом паспорте – Стефанчук

Юлия Соколова редактор ленты
Верховна Рада

Верховная Рада уже не успеет до конца этого года рассмотреть законопроект об экономическом паспорте, который инициировал президент Владимир Зеленский.

Об этом рассказал журналистам спикер парламента Руслан Стефанчук. Он отметил, что еще предусмотрено 14 дней на внесение альтернативных законопроектов.

– Сможем ли на этой сессии – не знаю, поскольку есть 14 дней на внесение альтернативных законопроектов. Поэтому мне кажется, что в этом году уже 100% мы не успеем рассмотреть его, — отметил Стефанчук.

В то же время, спикер ВР предположил, что нардепы смогут рассмотреть законопроект об экономическом паспорте в начале 2022 года.

– Возможно, в начале следующего года мы попытаемся внести его в зал и хотя бы в первом чтении проголосовать, — подчеркнул Стефанчук.

Как известно, 1 декабря, выступая в Верховной Раде, президент Владимир Зеленский заявил, что планирует внести в ВР законопроект об экономическом паспорте украинца. Подразумеваются счета для детей, на которых будут накапливаться деньги от уплаты налогов за использование недр.

И уже 6 декабря этот документ был зарегистрирован в парламенте под № 6394. Глава государства определил законопроект как безотлагательный.

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Что предусматривает законопроект об экономическом паспорте

Согласно проекту закона № 6394, предусмотрено создание Фонда будущих поколений, цель деятельности которого – накопление государственных взносов в пользу его участников для дальнейшего инвестирования активов и выплат.

Участниками Фонда смогут стать граждане Украины, рожденные с 1 января 2019 года. У них будут индивидуальные счета в Фонде, на которых будут накапливаться средства от уплаты ренты в госбюджет за пользование недрами.

Размер ежегодного государственного взноса на одного ребенка-участника Фонда составит две минимальные зарплаты, установленные на 1 января соответствующего календарного года. С 1 декабря 2021 года размер минимальной заработной платы в Украине составляет 6 500 грн.

Государственные взносы будут поступать на счета детей ежегодно до достижения ими 18 лет.

После достижения совершеннолетия накопленные средства можно будет использовать на:

• обучение в украинских учебных заведениях;

• приобретение собственного жилья на территории Украины;

• перевод средств на персональный накопительный пенсионный счет (речь идет о счете в системе негосударственного пенсионного обеспечения);

• лечение (в этом случае средства можно получить и до достижения 18 лет, если речь идет о лечении тяжелых (критических) заболеваний).

Выплаты будут производиться в денежной форме (в национальной валюте Украины).

Как утверждал глава депутатской фракции Слуга народа Давид Арахамия, благодаря экономическому паспорту украинские дети смогут получить от добычи недр минимум $10-12 тыс.

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Источники: Укринформ, Интерфакс-Украина, Верховная Рада

Фото: Depositphotos

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