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Наступного тижня в Раді можливі позачергові засідання: озвучені дати

Юлія Соколова редакторка стрічки
Верховна Рада

У Верховній Раді України наступного тижня, який буде пленарним, можуть відбутися позачергові засідання.

Про це поінформував у своєму Telegram-каналі нардеп від Слуги народу Олександр Качура.

Депутат нагадав, що наступний пленарний тиждень у парламенті (а це 13-17 грудня) буде останнім у цьому році. А тому, щоб встигнути розглянути заплановані законопроекти, нардепи можуть збиратися додатково.

За словами Качури, позачергові засідання ВР можуть відбутися у вівторок та четвер (тобто 14 та 16 грудня).

– Багато законопроектів потрібно встигнути розглянути. Для більш продуктивного завершення політичного сезону у вівторок/четвер, можливо, будуть призначені додаткові позачергові засідання, – наголосив Качура.

Олександр Качура

Згідно з календарним планом шостої сесії Верховної Ради, тиждень з 13 по 17 грудня нардепи відпрацюють у сесійній залі. І до Нового року вони вже збиратися на засідання не будуть: заплановано роботу в комітетах та зустрічі з виборцями.

У 2022 році Верховна Рада збереться на засідання 18 січня.

Востаннє позачергове засідання у парламенті проводили 18 листопада. Під час розгляду законопроектів у сесійній залі задимілася система для голосування. Через це спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук достроково припинив позачергове засідання (всіх запланованих законопроектів на ньому не розглянули).

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Джерело: Олександр Качура

Фото: УНІАН

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