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Факты / Украина / Политика

Украина в ОБСЕ предложила новый обмен и рождественское перемирие

Анастасия Гевко редактор ленты
Украина в ОБСЕ предложила новый обмен и рождественское перемирие

Украина в ОБСЕ предложила предпринять ряд шагов для выхода из тупика, возникшего в переговорах по урегулированию вооруженного конфликта, начатого РФ. 

Об этом сказал представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

– На фоне приближения зимы закрытие линии разграничения, продолжение нарушения режима прекращения огня… создают дополнительные проблемы для мирного населения на оккупированных территориях… Будущие рождественские праздники – лучшее время для движения вперед, – заявил он.

По словам Цымбалюка, украинская сторона предложила ввести так называемое рождественское прекращение огня, а также призвала РФ к новому обмену удерживаемыми лицами.

Также Украина в ОБСЕ предложила утвердить дополнительные участки разведения сил и средств и доработать план разминирования.

Цымбалюк призвал Россию вернуться к дипломатическому пути урегулирования вооруженного конфликта, который она начала – как в Нормандском, так и в Минском форматах.

Источник: Укринформ

Фото: Depositphotos

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