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Україна в ОБСЄ запропонувала новий обмін та різдвяне перемир’я

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Україна в ОБСЄ запропонувала новий обмін та різдвяне перемир’я

Україна в ОБСЄ запропонувала зробити низку кроків для виходу з глухого кута, що виник у переговорах щодо врегулювання збройного конфлікту, розпочатого РФ.

Про це сказав представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк.

– На тлі наближення зими закриття лінії розмежування, продовження порушення режиму припинення вогню… створюють додаткові проблеми для мирного населення на окупованих територіях… Майбутні різдвяні свята – найкращий час для руху вперед, – заявив він.

За словами Цимбалюка, українська сторона запропонувала запровадити так зване різдвяне припинення вогню, а також закликала РФ до нового обміну утримуваними особами.

Також Україна в ОБСЄ запропонувала затвердити додаткові ділянки розведення сил та засобів та доопрацювати план розмінування.

Цимбалюк закликав Росію повернутися до дипломатичного шляху врегулювання збройного конфлікту, який вона розпочала – як у Нормандському, так і Мінському форматах.

Джерело: Укрінформ

Фото: Depositphotos

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