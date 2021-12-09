Україна в ОБСЄ запропонувала зробити низку кроків для виходу з глухого кута, що виник у переговорах щодо врегулювання збройного конфлікту, розпочатого РФ.

Про це сказав представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк.

– На тлі наближення зими закриття лінії розмежування, продовження порушення режиму припинення вогню… створюють додаткові проблеми для мирного населення на окупованих територіях… Майбутні різдвяні свята – найкращий час для руху вперед, – заявив він.

За словами Цимбалюка, українська сторона запропонувала запровадити так зване різдвяне припинення вогню, а також закликала РФ до нового обміну утримуваними особами.

Також Україна в ОБСЄ запропонувала затвердити додаткові ділянки розведення сил та засобів та доопрацювати план розмінування.

Цимбалюк закликав Росію повернутися до дипломатичного шляху врегулювання збройного конфлікту, який вона розпочала – як у Нормандському, так і Мінському форматах.