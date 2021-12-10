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Факты / Мир / Мировые новости

США не советовали Украине уступить территории – Белый дом

Татьяна Забожко редактор ленты
джен псакі

Соединенные Штаты не рекомендовали Украине уступить территории ради урегулирования конфликта с Россией.

Об этом 9 декабря во время пресс-конференции сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

– Это совершенно не так, – лаконично опровергла информацию пресс-секретарь.

Подтвердить или опровергнуть информацию об уступках территориями ради мира представительницу администрации президента США просили американские журналисты.

Напомним, 9 декабря около 22.00 завершились почти полуторачасовые переговоры президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Глава Соединенных Штатов пересказал главе украинского государства содержание саммита с президентом РФ Владимиром Путиным 7 декабря.

Ключевым вопросом разговора была ситуация с безопасностью Украины.

Фото: Getty Images

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