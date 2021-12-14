Мининфраструктуры подписало меморандум с инвестором из Катара: о чем договорились

14 декабря Министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум с инвестором из Катара, международной гостиничной группой Al Rayyan Tourism Investment Co. W.L.L.
Документ предполагает привлечение инвестиций, развитие туристической и гостиничной инфраструктуры. В частности, речь идет об инвестициях в государственное предприятие Отель Украина. Его планируют модернизировать на средства частного инвестора.
Также стороны договорились о создании Университета гостеприимства, который станет частью Президентского университета.
Основные направления, по которым Мининфраструктуры будет сотрудничать с китайским инвестором: совместные проекты в области туризма, обмен опытом в развитии гостиничного бизнеса и разработки планов развития гостиницы.
Создание Президентского университета, в который войдет Университет гостеприимства, анонсировал президент Украины Владимир Зеленский.
Он поручил правительству создать концепцию учебного заведения. Президентский университет будет расположен на территории ВДНХ в Киеве. Строительство за три года обойдется в 7,2 млрд. грн.
Обучение начнется в 2023 году и будет бесплатным. Студентам гарантируют дальнейшее трудоустройство.
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Фото: Мининфраструктуры