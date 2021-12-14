Мінінфраструктури підписало меморандум з інвестором з Катару: про що домовились

14 грудня Міністерство інфраструктури України підписало меморандум з інвестором з Катару, міжнародною готельною групою Al Rayyan Tourism Investment Co. W.L.L.

Документ передбачає залучення інвестицій, розвиток туристичної та готельної інфраструктури. Зокрема, йдеться про інвестиції у державне підприємство Готель Україна. Його планують модернізувати за кошти приватного інвестора.

Також сторони домовилися про створення Університету гостинності, який стане частиною Президентського університету.

Основні напрями, за якими Мінінфраструктури співпрацюватиме з катарським інвестором: спільні проекти у галузі туризму, обмін досвідом у розвитку готельного бізнесу та розробки планів розвитку готелю.

Створення Президентського університету, до якого увійде Університет гостинності, анонсував президент України Володимир Зеленський.

Він доручив уряду створити концепцію навчального закладу. Президентський університет буде розташований на території ВДНГ у Києві. Будівництво за три роки обійдеться у 7,2 млрд грн.

Навчання розпочнеться у 2023 році і буде безкоштовним. Студентам гарантують подальше працевлаштування.

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Фото: Мінінфраструктури