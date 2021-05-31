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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Когда начнется и каким будет обучение в президентском университете — объяснение Минобразования

Когда начнется и каким будет обучение в президентском университете — объяснение Минобразования

Президентский университет — это новая площадка в сфере высшего образования. Выпускники этого заведения будут  владеть качественными знаниями, лидерскими социальными навыками и будут творить новую волну инноваций. Первый учебный год  начнется уже 1 октября 2023 года.

Об этом сказал министр образования и науки Сергей Шкарлет во время выступления на всеукраинском форуме Украина 30. Образование и наука.

— В основе президентского университета заложены три концепции: индивидуальность, профессионализм, способность к стратегическому развитию, — объяснил министр.

В общем учеников и преподавателей университета будут учить, как проводить исследования, разрабатывать инновации и стратегии, а также как управлять рисками связанными с образованием.

Образовательные направления президентского университета:

  • информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект;
  • нанотехнологии;
  • аэрокосмические технологии;
  • биотехнологии и науки о здоровье;
  • энергетические технологии;
  • глобализация и международные коммуникации.

По словам Шкарлета, концепция этого заведения базируется на вступительном и финальном тестировании, обучении разработок проекта, профессиональных навыков, а также на вступительных международных стажировках.

Организация образовательного процесса предполагается по всем направлениям: бакалавр, магистр, MBA, МВИ, PHD.

Кроме того, как рассказал министр, ученикам университета гарантируют социальный пакет, бесплатное обучение, соцстрахования и трудоустройство.

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31 мая президент Украины Владимир Зеленский во время форума подписал указ о создании университета.

Он сообщил, что в стране появится учебное заведение, где будут готовить специалистов, которые смогут решать важные задачи для защиты государства.

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