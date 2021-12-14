Загроза вторгнення РФ не зникла, але ситуація під контролем – Данілов

З 2014 року Україна перебуває в активній фазі з’ясування відносин із Росією, тож загроза вторгнення існує постійно.

Про це заявив на брифінгу секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

– Вона постійна. Починаючи з 2014 року, ми перебуваємо в активній фазі з’ясування відносин із РФ. Це не наша вина. Ми ні на кого не нападали. Ситуація під контролем, навчання вони проводять постійно. Інша річ, що раніше на це не так звертали увагу, – пояснив він.

Нинішнє скупчення російських військових поблизу українського кордону Данілов не вважає загрозливим, оскільки рух техніки спостерігається постійно.

– Вони постійно ставлять табори. Але в них немає зараз такої кількості людей, яку ми вважали б загрозливою. Щоправда, це не означає, що це не відбуватиметься завтра, – підсумував секретар РНБО.

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю La Repubblica заявив, що переговори Джо Байдена та Володимира Путіна 7 грудня не привели до скорочення військ РФ біля кордонів України. Президент США попередив Путіна про нові санкції у разі вторгнення в Україну.

Зеленський зазначив, що Росія не лише не відвела війська, але й перекрила 70% акваторії Азовського моря.