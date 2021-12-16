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Факты / Украина / Политика

До эскалации РФ, а не после: Зеленский призвал к жестким экономическим санкциям

Анастасия Гевко редактор ленты
До эскалации РФ, а не после: Зеленский призвал к жестким экономическим санкциям

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Евросоюз применить обещанные жесткие экономические санкции против России не после возможной российской эскалации, а до нее. 

Об этом он сказал во время выступления в Брюсселе 15 декабря.

– Некоторые лидеры предлагают формат реагирования после эскалации со стороны России. И применить мощную санкционную политику. Мы смогли объяснить нашим европейским коллегам, что санкционная политика “после” уже никого, честно говоря, не интересует, – подчеркнул президент.

Он добавил, что Украина выступает за мощные санкции до эскалации, так как в таком случае вероятного нападения России может и не быть.

– Такие отношения, предваряющие опасные шаги, смогут остановить конфликт на востоке нашей страны, который проходит уже 8 лет, – сообщил президент.

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Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Офис президента

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