Президент України Володимир Зеленський закликає Євросоюз застосувати обіцяні жорсткі економічні санкції проти Росії не після можливої ​​ескалації, а до неї.

Про це він сказав під час виступу у Брюсселі 15 грудня.

– Деякі лідери пропонують формат реагування після ескалації з боку Росії. І застосувати потужну санкційну політику. Ми змогли пояснити нашим європейським колегам, що санкційна політика “після” вже нікого, чесно кажучи, не цікавить, – наголосив президент.

Він додав, що Україна виступає за потужні санкції до ескалації, тому що у такому разі ймовірного нападу Росії може і не бути.