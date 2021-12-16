Президент України Володимир Зеленський закликає Євросоюз застосувати обіцяні жорсткі економічні санкції проти Росії не після можливої ескалації, а до неї.
Про це він сказав під час виступу у Брюсселі 15 грудня.
– Деякі лідери пропонують формат реагування після ескалації з боку Росії. І застосувати потужну санкційну політику. Ми змогли пояснити нашим європейським колегам, що санкційна політика “після” вже нікого, чесно кажучи, не цікавить, – наголосив президент.
Він додав, що Україна виступає за потужні санкції до ескалації, тому що у такому разі ймовірного нападу Росії може і не бути.
– Такі відносини, що передують небезпечним крокам, зможуть зупинити конфлікт на сході нашої країни, який триває вже 8 років, – повідомив президент.