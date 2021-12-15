Словения обязалась поддержать вступление Украины в ЕС

В рамках саммита Восточного партнерства президент Владимир Зеленский и премьер-министр Словении Янез Янша подписали в Брюсселе декларацию о поддержке европейской перспективы Украины.

Этот документ определяет приоритетные направления сотрудничества между странами в рамках стратегического курса Украины на обретение полноправного членства в Европейском Союзе.

Согласно декларации, наше государство может подать заявку на членство в ЕС в случае соблюдения всех условий и обязательств.

Словения со своей стороны обязуется поддерживать соответствующие усилия Украины, в частности, по дальнейшему реформированию в направлении децентрализации.

Зеленский и Янша в разговоре акцентировали внимание на положительной динамике двустороннего товарооборота и обсудили перспективные инвестиционные проекты.

Словенія стала 7-ю країною, яка підписала декларацію про підтримку європейської перспективи України. Дякую @JJansaSDS за тверду підтримку ???????? й важливу допомогу в імплементації реформ. Також обговорили перспективні інвестиційні проекти в ???????? і ????????. pic.twitter.com/QLm8lwHKIP — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 15, 2021

Словения стала седьмой страной ЕС, которая обязалась поддержать вступление Украины в Евросоюз. Ранее это сделали Польша, Литва, Латвия, Эстония, Хорватия и Словакия.