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Факты / Украина / Политика

Словения обязалась поддержать вступление Украины в ЕС

Валентина Летяк редактор ленты
Зеленський та Янша

В рамках саммита Восточного партнерства президент Владимир Зеленский и премьер-министр Словении Янез Янша подписали в Брюсселе декларацию о поддержке европейской перспективы Украины.

Этот документ определяет приоритетные направления сотрудничества между странами в рамках стратегического курса Украины на обретение полноправного членства в Европейском Союзе.

Согласно декларации, наше государство может подать заявку на членство в ЕС в случае соблюдения всех условий и обязательств.

Словения со своей стороны обязуется поддерживать соответствующие усилия Украины, в частности, по дальнейшему реформированию в направлении децентрализации.

Зеленский и Янша в разговоре акцентировали внимание на положительной динамике двустороннего товарооборота и обсудили перспективные инвестиционные проекты.

 

Словения стала седьмой страной ЕС, которая обязалась поддержать вступление Украины в Евросоюз. Ранее это сделали Польша, Литва, Латвия, Эстония, Хорватия и Словакия.

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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