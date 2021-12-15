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Факти / Україна / Політика

Словенія зобов’язалася підтримати вступ України до ЄС

Валентина Летяк редакторка стрічки
Зеленський та Янша

В рамках саміту Східного партнерства президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Словенії Янез Янша у Брюсселі підписали декларацію про підтримку європейської перспективи України.

Цей документ визначає пріоритетні напрями співпраці між країнами у межах стратегічного курсу України на набуття повноправного членства у Європейському Союзі.

Згідно з декларацією, наша держава може подати заявку на членство у ЄС у разі дотримання всіх умов і зобов’язань.

Словенія зі свого боку зобов’язується підтримувати відповідні зусилля України, зокрема щодо подальшого реформування в напрямку децентралізації.

Зеленський та Янша у розмові акцентували увагу на позитивній динаміці двостороннього товарообігу та обговорили перспективні інвестиційні проекти.

 

Словенія стала сьомою країною ЄС, яка зобов’язалася підтримати вступ України до Євросоюзу. Раніше це зробили Польща, Литва, Латвія, Естонія, Хорватія та Словаччина.

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Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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