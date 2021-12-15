Словенія зобов’язалася підтримати вступ України до ЄС

В рамках саміту Східного партнерства президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Словенії Янез Янша у Брюсселі підписали декларацію про підтримку європейської перспективи України.

Цей документ визначає пріоритетні напрями співпраці між країнами у межах стратегічного курсу України на набуття повноправного членства у Європейському Союзі.

Згідно з декларацією, наша держава може подати заявку на членство у ЄС у разі дотримання всіх умов і зобов’язань.

Словенія зі свого боку зобов’язується підтримувати відповідні зусилля України, зокрема щодо подальшого реформування в напрямку децентралізації.

Зеленський та Янша у розмові акцентували увагу на позитивній динаміці двостороннього товарообігу та обговорили перспективні інвестиційні проекти.

Словенія стала 7-ю країною, яка підписала декларацію про підтримку європейської перспективи України. Дякую @JJansaSDS за тверду підтримку ???????? й важливу допомогу в імплементації реформ. Також обговорили перспективні інвестиційні проекти в ???????? і ????????. pic.twitter.com/QLm8lwHKIP — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 15, 2021

Словенія стала сьомою країною ЄС, яка зобов’язалася підтримати вступ України до Євросоюзу. Раніше це зробили Польща, Литва, Латвія, Естонія, Хорватія та Словаччина.