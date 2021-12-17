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Факты / Украина / Политика

Кулеба: Сильная Украина – лучший фактор для сдерживания России от военной агрессии

Юля Захарченко редактор ленты
Дмитрий Кулеба

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что лучший фактор для сдерживания России от военной агрессии – это сильная Украина.

Об этом глава МИД Украины заявил во время брифинга по подведению итогов 2021 года, который транслировало Министерство иностранных дел.

– Сильная Украина – лучший фактор сдерживания России от военной агрессии, – подчеркнул министр.

По его мнению, этому также поспособствует усиление возможностей нашей армии, привлечение нового вооружения, технологий, оборудования и проведение военных учений.

Ситуация на Донбассе

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что агрессивные действия России направлены не только против Украины – Кремль стремится подорвать архитектуру безопасности.

Министр подчеркнул, что Российская Федерация не сможет достичь этого из-за выдержки и силы Украины, а также скоординированной реакции мира.

Каждый день правительство Украины работает над тем, чтобы укрепить региональную безопасность и выступить единым фронтом в случае вторжения России, добавил Кулеба.

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Источник: МИД

Фото: УНИАН

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