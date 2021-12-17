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Факти / Україна / Політика

Кулеба: Сильна Україна – найкращий фактор для стримування Росії від військової агресії

Юля Захарченко редакторка стрічки
Дмитрий Кулеба

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що найкращий фактор для стримування Росії від військової агресії – це сильна Україна.

Про це глава МЗС України заявив під час брифінгу щодо підбиття підсумків 2021 року, який транслювало Міністерство закордонних справ.

– Сильна Україна – найкращий фактор стримування Росії від військової агресії, – наголосив міністр.

На його думку, цьому також сприятиме посилення можливостей нашої армії, залучення нового озброєння, технологій, обладнання та проведення військових навчань.

Ситуація на Донбасі

Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що агресивні дії Росії спрямовані не лише проти України – Кремль прагне підірвати безпекову архітектуру.

Міністр наголосив, що Російська Федерація не зможе досягнути цього через витримку та силу України, а також скоординовану реакцію світу.

Щодня уряд України працює над тим, щоб зміцнити регіональну безпеку та виступити єдиним фронтом у разі вторгнення Росії, додав Кулеба.

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Джерело: МЗС

Фото: УНІАН

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