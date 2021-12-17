Переданные катера типа Island оснастят американским вооружением – командующий ВМС

На катерах типа Island, которые Соединенные Штаты передали Украине, установят американское вооружение. Об этом сообщил командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа.

— Что касается установки вооружения. Конечно, вооружение, установленное на Славянске и Старобельске — это только временное решение. Все катера будут оснащены вооружением производства США. Речь идет о 30-мм орудиях и ракетах разного действия. Сейчас имеем окончательное решение по их доукомплектованию, некоторые боеприпасы уже получены, поэтому в следующем году мы приступим к установке этих систем на пять катеров, — подчеркнул контрадмирал.

Кроме катеров Славянск и Старобельск, полученных от США в 2019 году, вооружение также будет установлено на катера Сумы и Фастов, переданные в ноябре.

Неижпапа добавил, что ВМС получит первый британский корвет типа ADA к 2023 году. На данный момент уже построено около 80% корпуса корабля. В течение 2023 года он будет оборудован соответствующим вооружением и военной техникой. После этого корвет пройдет испытание, чтобы в 2024 году войти в состав ВМС ВС Украины.

23 ноября этого года в Украину прибыли два американских патрульных катера типа Island. Вскоре под командованием украинских экипажей катера начнут обеспечивать морскую безопасность в акваториях Черного и Азовского морей.

Передача катеров прошла в рамках материально-технической помощи США, которая длится с 2014 года.

Фото: Посольство США в Киеве

Источник: АрміяInform