Передані катери типу Island оснастять американським озброєнням – командувач ВМС

На катерах типу Island, що Сполучені Штати передали Україні, встановлять американське озброєння. Про це повідомив командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа.

— Стосовно встановлення озброєння. Звісно, озброєння, встановлене на Слов’янську та Старобільську — це лише тимчасове рішення. Нагадаю, що всі катери будуть оснащені озброєнням виробництва США. Йдеться про 30-мм гармати та ракети різної дії. Наразі маємо остаточне рішення щодо їхнього доукомплектування, деякі боєприпаси уже отримали, тож наступного року ми приступимо до встановлення цих систем на всі п’ять катерів, — наголосив контрадмірал.

Окрім катерів Слов’янськ та Старобільськ, що були отримані від США у 2019 році, озброєння також встановлять на катери Суми та Фастів, що передані у листопаді.

Неїжпапа додав, що ВМС отримає перший британський корвет типу ADA до 2023 року. Наразі вже збудовано близько 80% корпусу корабля. Протягом 2023 року його дообладнають відповідним озброєнням та військовою технікою. Після цього корвет пройде випробування, щоб у 2024 році увійти до складу ВМС ЗС України.

23 листопада цього року до України прибули два американські патрульні катери типу Island. Незабаром під командуванням українських екіпажів катери почнуть забезпечувати морську безпеку в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Передача катерів відбулася у межах матеріально-технічної допомоги США, яка триває з 2014 року.

Фото: Посольство США у Києві

Джерело: АрміяInform