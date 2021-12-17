В пятницу, 17 декабря, президент Владимир Зеленский встретился с послами Большой семерки (G7) и Европейского Союза в Украине и пригласил лидеров их стран приехать в гости в 2022 году.

– Жду всех лидеров ваших стран в следующем году в Украине, – сказал Владимир Зеленский.

Президент сообщил, что за 2021 год удалось запустить Крымскую платформу, провести саммит Украина-ЕС.

– Украина продолжит развивать отношения с ЕС и НАТО, наполнять новыми, конкретными проектами и смыслами, сотрудничество с ключевыми партнерами. Мы будем укреплять оборонные возможности, будем внедрять изменения в нашей стране, модернизировать экономику, – отметил Зеленский.

Кроме того Украина разблокировала судебную реформу и запустила процесс деолигархизации, подчеркнул президент.

Также участники мероприятия обсудили безопасность на госгранице Украины и процессу мирного урегулирования на Донбассе.

– Для меня лично важно видеть, что международная поддержка Украины из года в год крепнет. Это, я считаю, является общим ключевым результатом нашей работы. Мы чувствуем, что демократический мир лучше понимает роль Украины в регионе, прежде всего, для европейской безопасности. Ценю личные усилия каждого из вас. Рассчитываю, что мы сможем добиться еще лучших результатов в следующем году, – сказал он.

Глава государства отметил важность активизации работы всех переговорных форматов для деэскалации ситуации.