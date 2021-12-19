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Факты / Украина / Политика

Литва готова поставить Украине летальное оружие – глава Минобороны

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Арвидас Анушаускас

Литва готова передать Украине летальное вооружение на фоне наращивания количества войск Российской Федерации и возможности полномасштабного наступления.

Об этом заявил министр национальной обороны страны Арвидас Анушаускас на пресс-конференции с главой оборонного ведомства Германии Кристин Ламбрехт.

— Необходимо всячески поддержать Украину, и Литва к этому готова. Я сейчас не прямо говорить, какое будет передано оружие, — заявил в воскресенье в Рукле министр национальной обороны.

Он пояснил, что это вопрос многостороннего соглашения, поскольку в сделку вовлечены несколько государств, не только продавец и покупатель вооружений, но и его производитель, а также поставщик.

Напомним, ранее министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что Запад готов полностью изолировать РФ в случае полномасштабного вторжения ее войск в Украину, но при этом не хочет провоцировать новую холодную войну.

По ее словам, Франция, США и их западные союзники прилагают все возможные усилия, чтобы объяснить президенту России Владимиру Путину цену, которую ему придется заплатить в случае эскалации конфликта.

По словам французской чиновницы, Париж продолжает выступать за продолжение диалога с Москвой в рамках переговоров, которые были инициированы президентом Франции Эммануэлем Макроном в 2019 году.

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Источник: LRT.lt

Фото: сайт Минобороны Литвы

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