Литва готова поставити Україні летальну зброю – очільник Міноборони

Литва готова передати Україні летальне озброєння на тлі нарощування кількості військ Російської Федерації та можливості повномасштабного наступу.

Про це заявив міністр національної оборони країни Арвідас Анушаускас на прес-конференції із очільницею оборонного відомства Німеччини Крістін Ламбрехт.

– Потрібно всіляко підтримати Україну, і Литва до цього готова. Я зараз не прямо говорити, яку буде передано зброю, – заявив у неділю в Руклі міністр національної оборони.

Він пояснив, що це питання багатосторонньої угоди, оскільки в угоду залучено кілька держав, не лише продавець та покупець озброєнь, а й її виробник, а також постачальник.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Франції Флоранс Парлі заявила, що Захід готовий повністю ізолювати РФ у разі повномасштабного вторгнення її військ в Україну, але не хоче провокувати нову холодну війну.

За її словами, Франція, США та їхні західні союзники докладають усіх можливих зусиль, щоб пояснити президенту Росії Володимиру Путіну ціну, яку йому доведеться заплатити у разі ескалації конфлікту.

За словами французької чиновниці, Париж продовжує виступати за продовження діалогу з Москвою в рамках переговорів, ініційованих президентом Франції Еммануелем Макроном у 2019 році.

Источник: LRT.lt

Фото: сайт Міноборони Литвы