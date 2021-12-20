Половину действующих нардепов возьмем: Арахамия о следующих выборах в Раду

Минимум половина народных депутатов от фракции Слуга народа попадет в команду, которая будет участвовать в следующих выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия. Он отметил, что партию Слуга народа действительно много критиковали. Но объяснил: если учитывать ограниченное время отбора кандидатов перед прошлыми выборами, у фракции не все так плохо.

По его словам, многие народные депутаты даже сейчас учатся.

– Половину точно возьмем. Конечно, есть люди, которые попадали в медийные прецеденты. Но есть и ребята, у которых сформировалось государственное мышление, которые за два с половиной года заметно выросли. Это видно во время дискуссий на заседаниях фракции. И мне это нравится, – добавил Арахамия.

Согласно Конституции Украины, срок полномочий Верховной Рады составляет пять лет. Поэтому очередные парламентские выборы должны пройти 29 октября 2023 года.

Но в последнее время начала появляться информация о возможном проведении внеочередных выборов. Однако для этого нардепам нужно обратиться в Конституционный суд.

В то же время председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук уже заявил, что не собирается обращаться в Конституционный суд по поводу переноса парламентских выборов в Украине. Он предупредил, что не будет подписывать соответствующее конституционное представление.