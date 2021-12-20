Половину чинних нардепів візьмемо: Арахамія про наступні вибори в Раду

Щонайменше половина народних депутатів від фракції Слуга народу потрапить до команди, яка братиме участь у наступних виборах до Верховної Ради.

Про це повідомив голова фракції Давид Арахамія. Він зазначив, що партію Слуга народу справді багато критикували. Але пояснив: якщо зважати на обмежений час на відбір кандидатів перед минулими виборами, у фракції не все так погано.

За його словами, багато з народних депутатів наразі навіть вчаться.

– Половину точно візьмемо. Звичайно, є люди, які потрапляли у медійні прецеденти. Але є й хлопці, у яких сформувалося державне мислення, які за два з половиною роки помітно виросли. Це видно під час дискусій на засіданнях фракції. І мені це подобається, – додав Арахамія.

Згідно з Конституцією України, термін повноважень Верховної Ради становить п’ять років. Тому чергові парламентські вибори мають відбутися 29 жовтня 2023 року.

Але протягом останнього часу почала з’являтися інформація про ймовірне проведення позачергових виборів. Однак для цього нардепам потрібно звернутися до Конституційного суду.

Водночас голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вже заявив, що не збирається звертатися до Конституційного суду з приводу перенесення парламентських виборів в Україні. Він попередив, що не підписуватиме відповідне конституційне подання.