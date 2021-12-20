Украина договорилась с Минобороны Дании о совместном строительстве многоцелевых судов

Министерство инфраструктуры Украины и министерство обороны Дании подписали меморандум по развитию и усилению морского потенциала Украины. Он предусматривает строительство многоцелевых судов, первое из которых появится уже в 2024 году.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Суда с передовым оборудованием датских производителей смогут выполнять десятки функций, среди которых и проведение поисково-спасательных работ.

Производство будет полностью локализовано на территории Украины, а более 50% от объема заказов будут выполнены украинскими предприятиями по проектам датских компаний.

— Будущие украино-датские суда будут строиться на заводе в Украине, используя передовой опыт в проектировании наших датских партнеров, а также современное оборудование. Надеюсь на развитие нашего сотрудничества с Королевством Данией, особенно в высокотехнологичных проектах, – сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, Украина имеет большой потенциал для развития судостроения: у нас есть доступ к крупнейшим судоходным рекам Восточной Европы, сформирована портовая инфраструктура и имеются судостроительные мощности.

Проект реализуетя при поддержке правительства Дании и датского Экспортного кредитного Агентства (EKF).

— По поручению президента Украины Министерство экономики совместно с Министерством инфраструктуры начинает программу восстановления украинского судно- и машиностроения. Речь идет о строительстве в ближайшие 5 лет морских и речных судов, вагонов, самолетов, – добавляют в министерстве.

Напомним, ранее стало известно, что в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка большинство украинских портов планируют отдать в концессию, чтобы ускорить их темпы развития.