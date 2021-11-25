По программе Зеленского Большая стройка в Украине построят три новых аэропорта

В Украине будут созданы в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка три новых аэропорта, а главные воздушные ворота страны Борисполь трансформируются в самый мощный восточноевропейский авиахаб.

Об этом, как сообщает Офис президента, заявил глава государства Владимир Зеленский, выступая на форуме Большая стройка: авиация и туризм.

— Мы готовимся к строительству еще двух (недавно мы решили этот важный стратегический вопрос) новых аэропортов на востоке Украины и еще одного нового аэропорта в Закарпатье. Мы сшиваем наше государство открытым небом, — заявил президент.

По словам Зеленского, Украина сегодня инвестирует миллиарды гривен в модернизацию существующих региональных аэропортов: в Черновцах, Ровно, Житомире, Кривом Роге, Киеве, Днепре, Харькове, Запорожье, Одесской области, Херсоне, Виннице, Полтаве.

Также планируется провести работу по трансформации Международного аэропорта Борисполь.

— Трансформация Международного аэропорта Борисполь в самый мощный восточноевропейский авиахаб, возрождение нашего современного украинского авиастроения и усиление промышленного сотрудничества в формате Украина – страны Европейского Союза — это главные цели для нас, для министерства, для Большой стройки, которые мы ставим на ближайшие годы. Очевидно — амбициозные, разумеется — непростые, но, уверен, — осуществимые, — сказал президент.

Напомним, президент Владимир Зеленский также объявил о создании в рамках программы Большая стройка украинского национального авиаперевозчика с рабочим названием Ukrainian National Airlines (Украинские национальные авиалинии).