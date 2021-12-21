Адвокат Игорь Головань считает, что ГБР во время обнародования текста подозрения его подзащитному, пятому президенту Украины и народному депутату от партии Европейская солидарность Петру Порошенко, не озвучило основные фразы этого текста-сообщения.

Такое заявление адвокат сделал в эфире программы Свобода слова на ICTV 20 декабря.

– В опубликованном нами сообщении эти основные фразы из последнего абзаца на 21-й странице найдет каждый. Там указано, что “в неизвестном месте в неизвестное время неизвестным способом Петр Порошенко реализовал преступный план”. После того, как прозвучали эти фразы, которые почему-то для общества не были озвучены, можно говорить, что юриспруденция на этом закончилась, а начались политические преследования, – убежден Игорь Головань.

Попытку следователей Госбюро расследований вручить Петру Порошенко повестку с вызовом на допрос в пятницу, 17 декабря, Игорь Головань называет провокацией.

По словам защитника Порошенко, он вместе с коллегами сделает все возможное, чтобы эта “бумажка, которую адвокаты нашли на земле”, была опубликована, “чтобы все увидели это гениальное произведение”.

– Я не знаю, что он (заместитель генпрокурора, – Ред.) сделал. Возможно, он раскидал эти подозрения с вертолета, что они были разбросаны где-то в каких-то местах, и они считают, что это было вручение уведомления о подозрении, – недоумевает Игорь Головань.

20 декабря пятому президенту Украины, народному депутату от партии Европейская солидарность Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене.

Как отметил руководитель Центрального штаба Европейской солидарности Александр Турчинов, подозрение подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей Алексей Симоненко.

Информацию об объявлении подозрения Порошенко в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций подтвердили в Государственном бюро расследований.

Как сообщают в учреждении, сотрудники ГБР совместно с СБУ и под процессуальным руководством Офиса генпрокурора расследуют уголовное производство в отношении организации преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям так называемых “ЛНР” и “ДНР” группой граждан Украины на общую сумму около 1,5 млрд грн.

17 декабря следователи Госбюро расследований попытались вручить Петру Порошенко повестку с вызовом на допрос, однако он сел в авто и уехал.