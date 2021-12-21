Адвокат Ігор Головань вважає, що ДБР під час оприлюднення тексту підозри його підзахисному, п’ятому президенту України та народному депутату від партії Європейська солідарність Петру Порошенку, не озвучило основні фрази цього тексту-повідомлення.

Таку заяву адвокат зробив в ефірі програми Свобода слова на ICTV 20 грудня.

– У опублікованому нами повідомленні ці основні фрази із останнього абзацу на 21-й сторінці знайде кожен. Там зазначено, що “в невідомому місці в невідомий час невідомим способом Петро Порошенко реалізував злочинний план”. Після того, як прозвучали ці фрази, які чомусь для суспільства не були озвучені, можна говорити, що юриспруденція на цьому закінчилася, а почалися політичні переслідування, – переконаний Ігор Головань.

Спробу слідчих Держбюро розслідувань вручити Петру Порошенку повістку з викликом на допит в п’ятницю, 17 грудня, Ігор Головань називає провокацією.

За словами захисника Порошенка, він разом із колегами зробить все можливе, щоб цей “папірець, який адвокати знайшли на землі”, був опублікований, “щоб усі побачили цей геніальний витвір”.

– Я не знаю, що він (заступник генпрокурора, – Ред.) зробив. Можливо, він розкидав ці підозри з гелікоптера, що вони були розкидані десь в якихось місцях, і вони вважають, що це було вручення повідомлення про підозру, – дивується Ігор Головань.

20 грудня п’ятому президенту України, народному депутату від партії Європейська солідарність Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді.

Як наголосив керівник Центрального штабу Європейської солідарності Олександр Турчинов, підозру підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один із її заступників Олексій Симоненко.

Інформацію про оголошення підозри Порошенку в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій підтвердили в Державному бюро розслідувань.

Як повідомляють в установі, працівники ДБР спільно з СБУ та під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора розслідують кримінальне провадження щодо організації злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям так званих “ЛНР” та “ДНР” групою громадян України на загальну суму близько 1,5 млрд грн.

17 грудня слідчі Держбюро розслідувань спробували вручити Петру Порошенку повістку з викликом на допит, однак він сів в авто та поїхав.