Почти на 300 млн: АМКУ оштрафовал связанную с Roshen группу компаний

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал группу компаний, тесно связанных с кондитерской корпорацией Roshen. Речь идет о сумме 283,62 млн грн.

В частности, оштрафованы компании ООО “Интерстарч Украина”, ЧАО “Днепровский КПК”, ЧАО “Интеркорн” бенефициарного владельца Алексея Порошенко, сына пятого президента Украины Петра Порошенко.

Причиной многомиллионного штрафа стало злоупотребление монопольным положением предприятий.

— Штраф вынесен за два нарушения законодательства о защите экономической конкуренции по причине злоупотребления монопольным положением на общегосударственном рынке первичной реализации патоки крахмальной кукурузной и глюкозных сиропов, – говорится в сообщении.

Установлено, что вышеперечисленные компании необоснованно повышали цены на патоку и сиропы в апреле-июне 2018, феврале-марте 2019 и октябре 2020 года.

В течение 2018-2020 годов предприятия устанавливали разные условия к равнозначным соглашениям с покупателями, что также является нарушением.

По данным АМКУ, оштрафованные компании являются единственным производителем патоки и кукурузного крахмала на территории Украины, и конкурировали с ними только импортеры.

— Путем анализа ценового поведения группы установлено, что в течение 2018-2020 годов цена на потоке и сиропе повышалась и снижалась группой бессистемно (…) Группа осуществляла ценовые исключения для отдельных хозяйствующих субъектов (кондитерских фабрик), – говорится в сообщении.

По мнению экспертов, такая деятельность группы предприятий могла дать компании Roshen существенные конкурентные преимущества, ведь покупка патоки для изготовления сладостей обходилась дешевле, чем остальным отечественным кондитерским компаниям.

Патока – густой сироп, который производится вследствие осахаривания крахмала. Патоку получают после вываривания растительного сока с высоким содержанием сахара.

Прибыли компаний и штраф

ООО Интерстарч Украина

штраф – 210,19 млн грн.

прибыль за прошлый год – 4 млрд 203,7 млн ​​грн (при чистом убытке 338,02 млн грн).

ЧАО Днепровский КПК

штраф – 47,46 млн грн.

прибыль за прошлый год — 949,17 млн ​​грн (при чистом убытке 3,99 млн грн)

ЧАО Интеркорн

штраф – 25,98 млн грн.

прибыль за прошлый год – 519,62 млн грн (при чистом убытке 14,59 млн грн).

Кроме этого, АМКУ обязал компании прекратить нарушение в течение следующих двух месяцев.

Реакция компаний

В тот же день решение Антимонопольного комитета прокомментировали представители компании Интерстарч Украина.

Выводы регулятора они назвали безосновательными, а многомиллионный штраф – политически мотивированным.

– Кроме того, что решение АМКУ нарушает права и порочит деловую репутацию обществ, оно также имеет крайне негативные последствия в долгосрочной перспективе как на национальном, так и на международном уровнях. В частности, решение ставит под угрозу деятельность заводов переработчиков и может остановить деятельность обществ на внутреннем рынке и экспорт продукции более чем в 70 стран мира, — говорится в заявлении.

Компания Интерстарч Украина пообещала обжаловать решение АМКУ о признании монополистом и защитить деловую репутацию во всех судебных инстанциях.

Источники: Антимонопольный комитет Украины, Interstarch