Майже на 300 млн: АМКУ оштрафував групу компаній, пов’язану з Roshen

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував групу компаній, тісно пов’язаних із кондитерською корпорацією Roshen. Йдеться про суму 283,62 млн грн.

Зокрема, оштрафовано компанії ТОВ Інтерстарч Україна, ПрАТ Дніпровський КПК, ПрАТ Інтеркорн бенефіціарного власника Олексія Порошенка, сина п’ятого президента України Петра Порошенка.

Причиною багатомільйонного штрафу стало зловживання монопольним становищем підприємств.

– Штраф винесено за два порушення законодавства про захист економічної конкуренції через зловживання монопольним становищем на загальнодержавному ринку первинної реалізації патоки крохмальної кукурудзяної та глюкозних сиропів, – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що перераховані вище компанії необґрунтовано підвищували ціни на патоку та сиропи у квітні-червні 2018, лютому-березні 2019 та жовтні 2020 років.

Протягом 2018-2020 років підприємства встановлювали різні умови до рівнозначних угод з покупцями, що також є порушенням.

За даними АМКУ, оштрафовані компанії були єдиним виробником патоки та кукурудзяного крохмалю на території України, і конкурували з ними лише імпортери.

– Шляхом аналізу цінової поведінки групи встановлено, що протягом 2018-2020 років ціна на потоці та сиропі підвищувалася та знижувалася групою безсистемно (…) Група здійснювала цінові винятки для окремих суб’єктів господарювання (кондитерських фабрик), – йдеться у повідомленні.

На думку експертів, така діяльність групи підприємств могла дати компанії Roshen суттєві конкурентні переваги, адже купівля патоки для виготовлення солодощів обходилася дешевше, ніж решті вітчизняним кондитерським компаніям.

Патока – густий сироп, який виготовляється внаслідок оцукрювання крохмалю. Патоку отримують після виварювання рослинного соку з високим вмістом цукру.

Прибутки компаній і штраф

ТОВ Інтерстарч Україна

штраф – 210,19 млн грн.

прибуток за минулий рік – 4 млрд 203,7 млн ​​грн (при чистих збитках 338,02 млн грн).

ПрАТ Дніпровський КПК

штраф – 47,46 млн грн.

прибуток за минулий рік – 949,17 млн ​​грн (при чистих збитках 3,99 млн грн)

ПрАТ Інтеркорн

штраф – 25,98 млн грн.

прибуток за минулий рік – 519,62 млн грн (при чистих збитках 14,59 млн грн).

Крім цього, АМКУ зобов’язав компанії припинити порушення протягом наступних двох місяців.

Реакція компаній

Того ж дня рішення Антимонопольного комітету прокоментували представники компанії Інтерстарч Україна.

Висновки регулятора вони назвали безпідставними, а багатомільйонний штраф – політично вмотивованим.

– Крім того, що рішення АМКУ порушує права та порочить ділову репутацію товариств, воно також має вкрай негативні наслідки у довгостроковій перспективі як на національному, так і на міжнародному рівнях. Зокрема, рішення ставить під загрозу діяльність заводів переробників та може зупинити діяльність товариств на внутрішньому ринку та експорт продукції у більш ніж 70 країн світу, – йдеться у заяві.

Компанія Інтерстарч Українапообіцяла оскаржити рішення АМКУ щодо визнання монополістом та захистити ділову репутацію у всіх судових інстанціях.

Джерело: Антимонопольний комітет України, Interstarch