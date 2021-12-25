Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов предостерег Запад от решения судьбы Украины без участия Киева. Об этом он заявил в интервью AFP.

Секретарь СНБО напомнил, что президент России Владимир Путин всячески стремится разделить Украину, чтобы она перестала существовать в ее нынешних границах.

А еще Путин хочет, чтобы Соединенные Штаты дали России гарантии, что НАТО остановит свое расширение на восток и что Украина никогда не присоединится к Альянсу. Вашингтон в ответ заявляет, что готов в начале января 2022 года обсудить некоторые предложения Москвы относительно безопасности в регионе.

Секретарь СНБО Алексей Данилов предостерег от решения судьбы Украины без официального Киева.

— Каким бы ни был исход этих переговоров, он не будет работать, если с ним не согласятся украинцы. Мы не Россия. Невозможно поставить всех на колени, потому что большие люди так решили за нас, — сказал глава СНБО.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал, что в 200 км от украинской госграницы находится 122 тыс. российских военных. А в 400 км от украинско-российской границы находится еще 143,5 тыс. военных РФ.

Кроме того, Алексей Данилов считает, что Украине от Запада для защиты прежде всего необходимо оборонительное оружие.

Фото: CНБО