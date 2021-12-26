Журналист украинской делегации ТКГ оценил шансы обмена пленными до конца года

Шансы проведения обмена удерживаемыми лицами к концу 2021 года рекордно низкие.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил представитель отдельных районов Донбасса в составе украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

– Я не вижу никаких действий со стороны Российской Федерации, чтобы это могло произойти. Более того, я не вижу сейчас интереса РФ. К сожалению, очень мало шансов, – сказал Гармаш.

Причиной журналист назвал бездействие представителей российской делегации Трехсторонней контактной группы.

Единственный вариант, по его словам, когда обмен удерживаемыми лицами может стать реальностью — демонстрация “российской гуманности” для США, чтобы проявить свою готовность к деэскалации военного конфликта на Донбассе.

По словам Сергея Гармаша, на одном из последних заседаний ТКГ российская сторона в очередной раз заявила, что следующий обмен состоится сразу после комплексного урегулирования конфликта в политическом формате.