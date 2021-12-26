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Факты / Украина / Политика

Журналист украинской делегации ТКГ оценил шансы обмена пленными до конца года

Наташа Тарчевська редактор ленты
Журналист украинской делегации ТКГ оценил шансы обмена пленными до конца года

Шансы проведения обмена удерживаемыми лицами к концу 2021 года рекордно низкие.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил представитель отдельных районов Донбасса в составе украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

– Я не вижу никаких действий со стороны Российской Федерации, чтобы это могло произойти. Более того, я не вижу сейчас интереса РФ. К сожалению, очень мало шансов, – сказал Гармаш.

Причиной журналист назвал бездействие представителей российской делегации Трехсторонней контактной группы.

Единственный вариант, по его словам, когда обмен удерживаемыми лицами может стать реальностью — демонстрация “российской гуманности” для США, чтобы проявить свою готовность к деэскалации военного конфликта на Донбассе.

По словам Сергея Гармаша, на одном из последних заседаний ТКГ российская сторона в очередной раз заявила, что следующий обмен состоится сразу после комплексного урегулирования конфликта в политическом формате.

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Источник: Укринформ

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