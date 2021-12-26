Журналіст української делегації ТКГ оцінив шанси обміну полоненими до кінця року

Шанси проведення обміну утримуваними особами до кінця 2021 року рекордно низькі.

Про це в ефірі одного із телеканалів заявив представник окремих районів Донеччини у складі української делегації у ТКГ Сергій Гармаш.

– Я не бачу жодних дій з боку Російської Федерації, щоб це могло статися. Більше того, я не бачу зараз інтересу РФ. На жаль, дуже мало шансів, – сказав Гармаш.

Причиною журналіст назвав бездіяльність представників російської делегації Тристоронньої контактної групи.

Єдиний варіант, за його словами, коли обмін утримуваними особами може стати реальністю – демонстрація “російської гуманності” для США, аби проявити свою готовність до деескалації військового конфлікту на Донбасі.

За словами Сергія Гармаша, на одному із останніх засідань ТКГ російська сторона вкотре заявила, що наступний обмін відбудеться відразу після комплексного врегулювання конфлікту у політичному форматі.