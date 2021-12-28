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Міністр Резніков: Питання щодо оборони України – це не теми для політичного піару

Юля Захарченко редакторка стрічки
Міністр Резніков: Питання щодо оборони України – це не теми для політичного піару

Очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков переконаний, що найважливіше – це захист нашої держави. На його думку, кожен у межах своїх повноважень має працювати заради інтересів країни.

За даними Міноборони, створення штабів територіальної оборони – виключно компетенція військових. Резніков наголосив, що керівники громад не формуватимуть штаби тероборони.

– Йдеться про найважливіше — захист нашої країни. Не місце для піару та пересмикування. Ми маємо працювати заради інтересів України, кожен у межах своїх повноважень. Зміцнювати обороноздатність, а не шкодити їй, розбалансовуючи процес, – переконаний очільник Міноборони.

Резніков зазначив, що згідно з законом Про основи національного спротиву, організовувати та виконувати завдання територіальної оборони мають Сили тероборони, як складова Збройних Сил України.

Після затвердження проектів 14 актів Кабінету міністрів уряд має намір створити необхідну базу для практичного втілення закону про основи національного спротиву вже з 1 січня 2022 року.

Затвердження підзаконних актів Міноборони допоможе організувати навчання місцевих керівників для недопущення помилок та суворого дотримання законодавства.

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Джерело: Міноборони

Фото: Міноборони

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