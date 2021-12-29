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Факты / Украина / Политика

Зеленский ввел в действие санкции СНБО против трех компаний

Татьяна Забожко редактор ленты
Зеленский ввел в действие санкции СНБО против трех компаний

28 декабря президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны в отношении трех компаний.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства.

Санкции вводятся в отношении компаний Медиахолдинг Новости, Тайм медиа и Телепространство.

Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие указом, глава страны возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Согласно указу, срок применения санкций будет действовать в течение пяти лет.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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