28 грудня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо трьох компаній.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави української держави.

Санкції запроваджуються щодо компаній Медіахолдинг Новини, Тайм Медіа і Телепростір, які пов’язані з телеканалами Перший Незалежний та UkrLive.

Відомо, що нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич є бенефіціарним власником Телепростору та співвласником Медіахолдингу Новини (останній, згідно з даними Опендатабот, володіє ТОВ Тайм Медіа, – Ред.).

Медіахолдинг Новини зареєстрували працівники заблокованих телеканалів народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака — 112 Україна, NewsOne та ZIK.

Контроль за виконанням рішення Радбезу, введеного в дію указом, очільник країни поклав на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Згідно з указом, санкції передбачають блокування активів, анулювання ліцензій та заборону використання телекомунікаційних мереж терміном на п’ять років.