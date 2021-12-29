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Факты / Украина / Политика

Энергокризис, угроза из РФ, противостояние США и Китая: главные вызовы для Украины в 2022

Владислав Бомбела Журналист
Зеленський і Путін

Помню, как в начале 2020 года, еще до оглашения пандемии коронавируса, аналитики писали о том, что 20-е годы XXI века могут стать едва ли не худшими в истории человечества.

Возможно, они были правы, ведь после катастрофического 2020-го 2021 год принес немало новых вызовов на международной арене.

В этом году провокации России, новый штамм Covid-19, достройка Северного потока-2, кризис на рынке энергоресурсов привели к росту напряженности между государствами.

Факты ICTV рассказывают, какие тенденции на международной арене будут влиять на политику в мире и Украине.

Выборы в Европе

В следующем году Европу ждет период выборов в нескольких важных странах-членах ЕС. Смена руководства у ближайших для Украины союзников всегда должна привлекать внимание наших властей.

Во времена агрессии со стороны России важно понимать, на кого рассчитывать, а кто может проигнорировать угрозы со стороны Кремля.

Наибольшее внимание нужно обратить на президентские выборы во Франции как страны-участницы переговоров в Нормандском формате.

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Прогнозы можно будет делать, когда мы увидим результат первого тура выборов, от участия в которых может отказаться действующий президент Франции Эммануэль Макрон.

Худший вариант для Украины – выход во второй тур Марин Ле Пен – друга президента РФ Владимира Путина во Франции. Но, по мнению политолога Олега Саакяна, пока рано делать прогнозы.

— Нужно следить и анализировать риски и возможности, которые могут возникать во время этого процесса.

Понятно, что фактор Украины не один из топ-приоритетов избирательной кампании. Поэтому, с одной стороны, поле действий у нас ограничено, а с другой – нет соблазна поиграть во внутреннюю политику других государств, – говорит он.

Не стоит забывать и о выборах в парламент Венгрии. Возможность минимизировать влияние России на соседнее государство – это всегда уменьшение рисков для нашего государства.

Віктор Орбан

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Но вряд ли будут кардинальные перемены по сравнению с предыдущими выборами в Венгрии.

— По Венгрии, как всегда, будет происходить обострение вопроса венгров-иностранцев… Украина не единственная, кто будет присматриваться к этим выборам, чтобы минимизировать риски.

Но я не думаю, что нас ожидают какие-то серьезные вызовы, отличные от тех, которые мы уже проходили не один электоральный цикл в Венгрии, – объясняет Саакян.

В начале января состоятся выборы президента Италии. Достоверно известно, что действующий глава государства Серджо Матарелла не будет бороться за должность во второй раз.

Несмотря на смену руководства страны, значительных сдвигов в ее внешней политике не следует ожидать.

Фактически сейчас сложилась ситуация, при которой усиление пророссийских настроений в странах Запада практически невозможно. По мнению Саакяна, своими последними действиями РФ лишь усилила недоверие лоббистов в большинстве государств мира.

Шантаж РФ и нестабильная Беларусь

Наибольшей угрозой для Украины будет Россия, которая, очевидно, не собирается отводить войска от нашей границы.

Страна-агрессор и дальше будет шантажировать Украину и Европу возможными эскалациями и вымышленными проблемами. По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, в нынешнем состоянии РФ не может работать иначе.

Ей приходится прикрывать внутренние проблемы с помощью “внешних врагов”. Поэтому стоит ожидать продолжения нынешних провокаций.

— Тенденция подвода-отвода войск будет сохраняться. Постоянно будет прессинг, когда войска передислоцируются, запланировано много военных учений, маневров и тому подобное.

Угроза больше в том смысле, что Россия может создавать горячие точки рядом с Донбассом… Следует сохранять бдительность, чтобы РФ не могла воспользоваться определенной внутренней политической нестабильностью или другими предлогами и углубить кризисные явления. Но не думаю, что речь пойдет о полномасштабном вторжении, — рассуждает Мусиенко.

В настоящее время создается впечатление, что РФ не собирается менять свои планы даже под угрозой новых санкций. Для Кремля единственный метод склонить кого-то к переговорам – начать бряцать оружием на границе с другим государством.

Російські війська на кордоні з Україною

Скопление войск РФ на границе с Украиной

То есть даже угроза санкций для России сегодня не является веским основанием для деэскалации.

— Европа пока заявила о каких-то намерениях, но в надежде, что Путин не пересечет красную линию. Но это далеко не факт, ведь он в подобных ситуациях часто действует наоборот, – считает политолог Игорь Рейтерович.

Еще одна проблема в этом контексте – сближение Беларуси с РФ, которая фактически осталась единственным ее союзником после того, как Александр Лукашенко объявил о переизбрании на должность президента.

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Для Украины это еще один вызов на международной арене. Нужно будет думать, какие риски создает сближение этих государств, и одновременно искать пути взаимодействия.

— Следует учитывать, что у нас есть определенные контакты с Беларусью, хотя и минимальные. Для нас важно искать формы взаимодействия с будущими представителями белорусских элит, которые, возможно, когда-нибудь заменят Лукашенко.

Также важно сохранить стабильную и предсказуемую Беларусь, чтобы минимизировать угрозы непосредственно в сфере безопасности, – говорит Мусиенко.

Ключевой риск во взаимоотношениях с Беларусью связан с энергетической сферой, ведь Украина до сих пор во многом зависит от белорусского бензина, дизельного топлива и электроэнергии.

Поэтому следовало бы развивать отношения в этой сфере, пока не удастся достичь независимости в ней.

Кризис энергоресурсов

Но в энергетической сфере проблем будет хватать даже без вмешательства Беларуси. Кризис энергоресурсов, начавшийся в конце 2021 года, вряд ли быстро завершится.

Понятно, что его постараются решить, ведь ни одно государство не выигрывает от его продолжения.

— На сегодняшний день мировая аналитика приходит к выводу, что такие высокие цены на энергоносители – это очень большие негативные последствия для экономик всех стран. Прежде всего, в контексте сокращения и закрытия производств.

Это тянет резкий рост безработицы, что способствует росту социального недовольства, напряжения… А это не нужно властям ни одной страны, – говорит председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Даже на фоне такого кризиса Россия будет искать пути для давления на Украину, считает Мусиенко. Зависимость от белорусской и российской энергетики играет на руку стране-агрессору.

газопровід

— Россия будет использовать любые рычаги для давления, в том числе газовые и энергетические. Нужно делать все, чтобы наша позиция становилась максимально независимой. Как в энергетике, так и в других направлениях, – говорит руководитель Центра военно-правовых исследований.

В таких обстоятельствах Украина окажется в крайне неприятной ситуации. Зависимость от белорусской и российской энергетики будет играть на руку стране-агрессору.

Можно точно сказать, что в следующем году не обойдется без энергетических провокаций на одном из направлений.

Первое – давление на Европу для ускорения сертификации газопровода Северный поток-2, якобы для уменьшения стоимости газа. Хотя на самом деле РФ попытается обойти наиболее болезненные процедуры и оставить Украину в крайне невыгодной ситуации из-за уменьшения транзита газа.

Второе – в этом же контексте пытаться подсадить Украину на “газовую иглу”, по меньшей мере, на короткий срок.

И третье, пожалуй, худшее – использовать кризис, чтобы склонить власти Украины к уступкам в вопросе Донбасса. При таком сценарии страна-агрессор даже может давить на европейских партнеров, чтобы те также подталкивали Киев к “компромиссу”.

Трудно представить, что даже при таких условиях наши власти пойдут на уступки. Но если это все-таки произойдет, то нас ждет уже тяжелый внутриполитический кризис.

Противостояние США и КНР

Для мировой дипломатии показательной может стать история “тихого” противостояния Китая и Соединенных Штатов.

Китай становится все более влиятельным в странах Востока, потому и Соединенные Штаты начинают искать непоколебимых союзников.

Борьба двух сверхдержав в любом случае повлияет на Украину, особенно из-за ее статуса.

Сі Цзіньпін

С одной стороны, Китай является одним из наших крупнейших торговых партнеров. В 2020 году около 16% выручки от внешней торговли Украина получила от КНР.

С другой – США наш крупнейший стратегический партнер, особенно когда речь идет об оборонной сфере.

— Я так понимаю, Украина определенным образом заинтересована в экономическом сотрудничестве с Китаем. И ваше государство хотело бы защищать свои интересы, что является достаточно обоснованным.

Но правда и в том, что Украине нужно сотрудничество с Соединенными Штатами в тех сферах, в которых не требуется с Китаем. Поэтому следует учитывать и американские интересы в вопросе Китая, – заявил Фактам ICTV экс-посол США в Украине Джон Хербст.

В случае обострения противостояния Украине придется выбирать сторону. Вопрос в том, будет ли Китай на тот момент угрожать нашему государству, или неопределенность США будет склонять нас к большему сотрудничеству с КНР.

— США сейчас не готовы действовать настолько решительно, как того требует ситуация, по мнению украинского общества. Соответственно, это приведет к определенным настроениям в случае менее решительных шагов или определенных договоренностей с РФ даже по второстепенным вопросам.

Это может вызвать рост напряженности по отношению к США как к надежному партнеру и усилить антизападные настроения, которые РФ будет использовать в полной мере… А это приведет к росту ориентированности на восточный вектор, то есть именно на Китай, – объясняет Саакян.

Нашим властям придется очень осторожно выбирать союзников в следующем году, поскольку даже одна ошибка может дорого обойтись в эти нестабильные времена.

Фото: Maxar Technologies

Фото: Depositphotos, Getty Images

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