В Украине проверят поставки оружия и продуктов армии за последние пять лет

Совет нацбезопасности и обороны Украины распорядился провести проверку поставок вооружения и продуктов питания нашей армии.

Об этом 30 декабря заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что обязанность создать межведомственную рабочую группу возложена на правительство.

— И еще один вопрос, который был проголосован и принят, это поручение Кабмину создать межведомственную рабочую группу по проверке поставок вооружения и продуктов питания в украинскую армию, — отметил Алексей Данилов во время брифинга.

По предварительной информации, проверка будет охватывать период времени с 1 января 2017 по 31 декабря 2021 года.

Кто войдет в состав рабочей группы и когда начнется проверка поставки оружия и продуктов армии, неизвестно.

Фото: Штаб ООС