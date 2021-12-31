Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика

В Украине проверят поставки оружия и продуктов армии за последние пять лет

Наташа Тарчевська редактор ленты
В Украине проверят поставки оружия и продуктов армии за последние пять лет

Совет нацбезопасности и обороны Украины распорядился провести проверку поставок вооружения и продуктов питания нашей армии.

Об этом 30 декабря заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что обязанность создать межведомственную рабочую группу возложена на правительство.

— И еще один вопрос, который был проголосован и принят, это поручение Кабмину создать межведомственную рабочую группу по проверке поставок вооружения и продуктов питания в украинскую армию, — отметил Алексей Данилов во время брифинга.

По предварительной информации, проверка будет охватывать период времени с 1 января 2017 по 31 декабря 2021 года.

Кто войдет в состав рабочей группы и когда начнется проверка поставки оружия и продуктов армии, неизвестно.

Читайте
Угроза нападения РФ, санкции и волна омикрона в Украине: итоги брифинга Данилова

Фото: Штаб ООС

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка