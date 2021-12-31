В четверг, 30 декабря, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел брифинг, во время которого рассказал, что в целом СНБО за сегодняшний день рассмотрел несколько десятков вопросов.
О каких самых важных решениях объявил Данилов – читайте в материале Фактов ICTV.
Угроза нападения РФ
По словам Алексея Данилова, информация западных СМИ о большом скоплении сил России на украинской госгранице несколько преувеличена.
Он уточнил, что некоторое увеличение количества военных действительно существует, но ситуация под контролем и угроз открытой агрессии со стороны РФ СНБО не видит.
Главной задачей Путина на данный момент Данилов назвал внутреннюю дестабилизацию ситуации в Украине и подчеркнул, что допустить этого никак нельзя.
Военное положение
Алексей Данилов сообщил, что в Украине на данный момент нет обстоятельств для введения военного положения.
Он пообещал, что как только они появятся, общество будет проинформировано в обязательном порядке.
Поставки вооружения
Секретарь СНБО заявил, что Кабмину поручили создать рабочую межведомственную группу для проверки поставок вооружения и продуктов питания Вооруженным силам Украины в течение 2017 – 2021 годов.
Угроза волны штамма Омикрона в Украине
По данным Алексея Данилова, в феврале 2022 года в Украине ожидают возможного активного распространения нового штамма коронавируса Омикрон.
Он уточнил, что в феврале Украина может иметь у себя Омикрон “в довольно больших объемах”.
Введение санкций
Еще одним важным решением, о котором объявил секретарь СНБО, стало введение персональных санкций в отношении людей, которые осуществляют неправомерное судопроизводство по отношению к гражданам Украины, а также – против компаний, которые участвовали в строительстве Керченского моста в оккупированном Крыму.
Реестр олигархов
По данным Алексея Данилова список людей, которые окажутся в реестре олигархов, может быть определен на заседании, запланированном на 20-25 мая 2022 года.
Он также добавил, что планируется, что этот список должен начать работать к концу мая.
Напомним, прошлое заседание СНБО состоялось 10 ноября.
Тогда обсуждали миграционный кризис на границе Польши с Беларусью.
По итогам заседания Украина усилила охрану госграницы с помощью сил Нацгвардии и Нацполиции.
Также были введены санкции против восьми физлиц, которые причастны к открытию диппредставительства Никарагуа во временно оккупированном Крыму.