В четверг, 30 декабря, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел брифинг, во время которого рассказал, что в целом СНБО за сегодняшний день рассмотрел несколько десятков вопросов.

О каких самых важных решениях объявил Данилов – читайте в материале Фактов ICTV.

Угроза нападения РФ

По словам Алексея Данилова, информация западных СМИ о большом скоплении сил России на украинской госгранице несколько преувеличена.

Он уточнил, что некоторое увеличение количества военных действительно существует, но ситуация под контролем и угроз открытой агрессии со стороны РФ СНБО не видит.

Главной задачей Путина на данный момент Данилов назвал внутреннюю дестабилизацию ситуации в Украине и подчеркнул, что допустить этого никак нельзя.

Военное положение

Алексей Данилов сообщил, что в Украине на данный момент нет обстоятельств для введения военного положения.

Он пообещал, что как только они появятся, общество будет проинформировано в обязательном порядке.

Поставки вооружения

Секретарь СНБО заявил, что Кабмину поручили создать рабочую межведомственную группу для проверки поставок вооружения и продуктов питания Вооруженным силам Украины в течение 2017 – 2021 годов.

Угроза волны штамма Омикрона в Украине

По данным Алексея Данилова, в феврале 2022 года в Украине ожидают возможного активного распространения нового штамма коронавируса Омикрон.

Он уточнил, что в феврале Украина может иметь у себя Омикрон “в довольно больших объемах”.

Введение санкций

Еще одним важным решением, о котором объявил секретарь СНБО, стало введение персональных санкций в отношении людей, которые осуществляют неправомерное судопроизводство по отношению к гражданам Украины, а также – против компаний, которые участвовали в строительстве Керченского моста в оккупированном Крыму.

Реестр олигархов

По данным Алексея Данилова список людей, которые окажутся в реестре олигархов, может быть определен на заседании, запланированном на 20-25 мая 2022 года.

Он также добавил, что планируется, что этот список должен начать работать к концу мая.

Напомним, прошлое заседание СНБО состоялось 10 ноября.

Тогда обсуждали миграционный кризис на границе Польши с Беларусью.

По итогам заседания Украина усилила охрану госграницы с помощью сил Нацгвардии и Нацполиции.

Также были введены санкции против восьми физлиц, которые причастны к открытию диппредставительства Никарагуа во временно оккупированном Крыму.