Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что информация западных СМИ о большом скоплении российских сил на границах с Украиной несколько преувеличена.

Об этом он заявил на брифинге по результатам заседания СНБО.

– Мы сегодня не видим большой опасности в том, что происходит на наших границах. Если говорить о значительном скоплении на границах, на котором настаивают СМИ за границей, мы такого не видим, – заверил Данилов.

По его словам, там действительно есть некоторое увеличение количества военных, но ситуация под контролем.

– Сегодня угроз открытой агрессии со стороны РФ мы не видим. Что будет завтра, будем завтра с вами говорить, – подчеркнул секретарь СНБО.

По его мнению, для Путина задача номер один – внутренняя дестабилизация ситуации в Украине, поэтому нельзя этого допустить.

По данным СНБО, в 200 км от госграницы Украины находятся до 122 тыс. российских военных, а в 400 км от границы – еще 143,5 тыс. военнослужащих РФ.

Тем не менее, Алексей Данилов считает, что этого недостаточно для вторжения – российских сил должно быть больше, как минимум, в три, четыре, пять раз.

Он уже говорил, что сейчас президент России Владимир Путин стремится с помощью внутренней дестабилизации развалить Украину на две-три части, и это для него первоочередная задача.