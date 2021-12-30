Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що інформація західних ЗМІ про велике скупчення російських сил на кордонах з Україною дещо перебільшена.

Про це він заявив на брифінгу за результатами засідання РНБО.

– Ми на сьогодні не бачимо великої небезпеки в тому, що відбувається на наших кордонах. Якщо говорити про значне скупчення на кордонах, на якому наполягають ЗМІ за кордоном, ми такого не бачимо, – запевнив Данілов.

За його словами, там справді є певне збільшення кількості військових, але ситуація під контролем.

– Сьогодні загроз для відкритої агресії з боку РФ ми не бачимо. Що буде завтра, будемо завтра з вами говорити, – наголосив секретар РНБО.

На його думку, для Путіна завдання номер один – внутрішня дестабілізація ситуації в Україні, тому не можна цього допустити.

За даними РНБО, на відстані 200 км від держкордону України перебувають до 122 тис. російських військових, а за 400 км від кордону – ще 143,5 тис. військовослужбовців РФ.

Водночас Олексій Данилов вважає, що цього недостатньо для вторгнення – російських сил має бути більше щонайменше у три, чотири, п’ять разів.

Він уже говорив, що зараз президент Росії Володимир Путін прагне за допомогою внутрішньої дестабілізації розвалити Україну на дві-три частини, і це для нього є першочерговим завданням.