Развалить Украину на части – для Путина задание номер один – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что президент России Владимир Путин стремится с помощью внутренней дестабилизации развалить Украину на две-три части.

– После того, как Путин захватил Крым, ему надо эту ситуацию зафиксировать. Для того, чтобы эту ситуацию зафиксировать, он хочет, чтобы наша страна прекратила существование в тех границах, в которых она существует сегодня, – заявил он.

По его словам, для Путина – это задание, которое стоит у него на первом месте.

– Если он этого не сможет, тогда, как вариант, может использоваться оружие, но мы к этому готовы, – добавил секретарь СНБО.

Данилов говорит, что того скопления российских войск на границе, которое сейчас наблюдается, недостаточно для вторжения.

– Есть определенные перемещения войск, но для нас это не критично. Для полномасштабного вторжения нужно, чтобы их было как минимум в три, четыре, пять раз – намного больше, чем есть на сегодняшний день, – подытожил он.

Ранее Данилов сообщил, что в 200 км от госграницы Украины находятся до 122 тыс. российских военных, а в 400 км от границы – еще 143,5 тыс. военнослужащих РФ.

Источник: Настоящее время