У четвер, 30 грудня, секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов провів брифінг, під час якого розповів, що загалом РНБО за сьогодні розглянула кілька десятків питань.

Про які найважливіші рішення оголосив Данилов – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Загроза нападу РФ

За словами Олексія Данілова, інформація західних ЗМІ про велике скупчення сил Росії на українському держкордоні дещо перебільшена.

Він уточнив, що деяке збільшення кількості військових справді існує, але ситуація під контролем та загрози відкритої агресії з боку РФ РНБО він не бачить.

Головним завданням Путіна зараз Данілов назвав внутрішню дестабілізацію ситуації в Україні та підкреслив, що допустити цього ніяк не можна.

Військове положення

Олексій Данілов повідомив, що в Україні наразі немає обставин для запровадження воєнного стану.

Він пообіцяв, що як тільки вони з’являться, суспільство буде обов’язково поінформовано.

Постачання озброєння

Секретар РНБО заявив, що Кабміну доручили створити робочу міжвідомчу групу для перевірки постачання озброєння та продуктів харчування Збройним силам України протягом 2017 – 2021 років.

Загроза хвилі штаму Омікрон в Україні

За даними Олексія Данілова, у лютому 2022 року в Україні очікують на можливе активне поширення нового штаму коронавірусу Омікрон.

Він уточнив, що у лютому Україна може мати у себе Омікрон “у досить великих обсягах”.

Введення санкцій

Ще одним важливим рішенням, про яке оголосив секретар РНБО, стало запровадження персональних санкцій щодо людей, які здійснюють неправомірне судочинство стосовно громадян України, а також проти компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту в окупованому Криму.

Реєстр олігархів

За даними Олексія Данілова, список людей, які опиняться в реєстрі олігархів, може бути визначений на засіданні, запланованому на 20-25 травня 2022 року.

Він також додав, що планується, що цей список має розпочати працювати до кінця травня.

Нагадаємо, минуле засідання РНБО відбулось 10 листопада.

Тоді обговорювали міграційну кризу на кордоні Польщі з Білоруссю.

За підсумками засідання Україна посилила охорону державного кордону за допомогою сил Нацгвардії та Нацполіції.

Також було запроваджено санкції проти восьми фізосіб, які причетні до відкриття диппредставництва Нікарагуа у тимчасово окупованому Криму.