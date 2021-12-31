Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика

В Украине может подорожать алкоголь: стоимость каких напитков вырастет и на сколько

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
алкоголь супермаркет

В Украине с 1 января 2022 года вступает в силу закон, который предусматривает повышение некоторых налогов. В связи с ростом акцизов может подорожать алкоголь.

Согласно закону, акцизы на спирт в алкогольных напитках, фактическая крепость которых выше 22% объемных единиц этилового спирта, увеличиваются до 133,31 грн за 1 л 100-процентного спирта.

Кроме того, документ предусматривает, что изменится норма по акцизу на пиво, которое будет облагаться налогом по ставке 59,82 грн за 1 л этилового спирта, израсходованного на его производство.

Сейчас действует налог в размере 2,78 грн за литр пива вне зависимости от крепости. Это приведет к тому, что пиво крепостью до 4% может подешеветь, а пиво крепостью свыше 8% — подорожать.

Как правило, новогоднее застолье не проходит без алкоголя, который каждый выбирает по своему вкусу. Однако с алкоголем в новогоднюю ночь нужно соблюдать осторожность и не злоупотреблять им, чтобы не спровоцировать отравление.

Несмотря на все стереотипы, нет безопасной дозы алкоголя. Главное – выбирать качественный. Чем меньше там примесей и технической обработки, тем лучше.

Как пить алкоголь на Новый год и что нужно знать – читайте в нашем материале.

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка